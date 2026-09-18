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Diesel in der Schweiz so teuer wie noch nie

Keystone-SDA

Der Dieselpreis hat in der Schweiz einen neuen Rekord erreicht. Ein Liter kostet im Schnitt 2,41 Franken, wie der TCS am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit wurde der bisherige Höchststand von 2,40 Franken aus dem Jahr 2022 nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine geknackt. Auch der Preis für Bleifrei 95 stieg weiter und liege mittlerweile bei 2,10 Franken pro Liter, schrieb der TCS.

Damit ist immerhin das Benzin noch billiger als vor vier Jahren. Damals hatte ein Liter Bleifrei 95 bis zu 2,31 Franken je Liter gekostet.

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