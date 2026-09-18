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E-Trottinett-Lenker verletzt sich in Flumenthal SO schwer

Keystone-SDA

Ein 51-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen in Flumenthal im Kanton Solothurn mit einem E-Trottinett gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 5.30 Uhr fand eine Drittperson den schwer verletzten Mann auf der Kirchgasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitagnachmitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 51-Jährige mit einem E-Trottinett unterwegs und aus zunächst unklaren Gründen zu Fall gekommen.

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