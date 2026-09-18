Fussverkehr Schweiz zeichnet Bieler Arthur-Villard-Promenade aus

Keystone-SDA

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Der Verband Fussverkehr Schweiz hat die Stadt Biel für die neue Arthur-Villard-Promenade mit dem "Flâneur d'Or - Fussverkehrspreis Infrastruktur" ausgezeichnet. Die Promenade im Osten der Stadt zeige vorbildlich, wie öffentliche Räume zu sicheren und angenehmen Aufenthaltsbereichen umgestaltet werden könnten.

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(Keystone-SDA) Biel weihte das Projekt im Mett-Quartier im Mai 2025 ein. Während das Areal vorher schwer zugänglich war, schafft die neue Promenade eine sichere Fuss- und Veloverbindung, die von der viel befahrenen Poststrasse getrennt ist, wie die Stadt Biel und Fussverkehr Schweiz am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Die 200 Meter lange Promenade sei aber nicht nur Fuss- und Veloweg, sondern auch ein vielseitiger Stadtpark. Er beinhalte Bänke, Brunnen, Bücherschrank, Gemeinschaftsgarten, Pavillon, Spielplatz und Urban-Fitness-Anlage. Zudem diene die Promenade als Schulweg. Das Quartier sei in die Entwicklung der neuen Anlage miteinbezogen worden.

Mit ihrer einfachen, hellen und grünen Gestaltung hat die Promenade die Jury überzeugt, wie es weiter heisst.

Insgesamt wurden 82 Projekte eingereicht. Der Hauptpreis ist mit 10’000 Franken dotiert. Die Stadt Biel gewann den Preis bereits 2017, damals wurde sie für die Neugestaltung der Schüssinsel ausgezeichnet.

Der von Fussverkehr Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen und weiteren Partnern verliehene Preis würdigt alle drei Jahre vorbildliche Fussverkehr-Infrastrukturprojekte in der Schweiz.