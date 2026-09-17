The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Debatten
Newsletter

Irland will auch ESC 2027 boykottieren

Keystone-SDA

Aus Protest gegen Israels Vorgehen im Gaza-Krieg wird Irland auch am ESC 2027 nicht teilnehmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Sender RTÉ teilte in einer Erklärung mit, dass seine Position zur Teilnahme unverändert bleibe und verwies auf einen anhaltenden Verlust von Menschenleben in Gaza und die dortige humanitäre Krise. Beim vorigen ESC in Wien hatte Irland gemeinsam mit vier anderen Ländern wegen der umstrittenen Teilnahme Israels nicht teilgenommen.

Eine ähnliche Entscheidung für 2027 hatte bereits die in den Niederlanden für den ESC verantwortliche Rundfunkgesellschaft Avrotros angekündigt. Dort ist noch unklar, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk NPO einen anderen Sender findet, der die Auswahl eines ESC-Beitrages sowie die Ausstrahlung des Wettbewerbs übernehmen will.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft