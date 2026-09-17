Kanton Bern spendet 400’000 Franken an Flutopfer in Nepal

Keystone-SDA

Teilen

Der Kanton Bern hat 400'000 Franken Nothilfe für die Opfer der schweren Sturzflut in Nepal gesprochen. Die Gelder aus dem Lotteriefonds gehen an zwei Schweizer Hilfswerke, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Von dem Betrag erhält die Glückskette 250’000 Franken für die Notversorgung mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser, medizinischen Gütern und Unterkünften. Sie arbeitet vor Ort mit Schweizer Partnerorganisationen zusammen, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schrieb.

Weitere 150’000 Franken fliessen an SOS-Kinderdorf Schweiz. Diese Stiftung konzentriert sich vor Ort auf den Schutz von Kindern, die durch das Unglück von ihren Familien getrennt wurden, wie es weiter hiess.

Die Flutkatastrophe ereignete sich am 26. August in der Grenzregion zwischen Nepal und Tibet. Dabei kamen über 1300 Menschen ums Leben und Häuser, Brücken und Strassen auf einer Länge von bis zu 100 Kilometern wurden zerstört. Insgesamt sind gemäss Mitteilung rund 90’000 Personen direkt von den Folgen betroffen.