Luzerner Ladenmieten driften auseinander

Keystone-SDA

Teilen

Die Mietpreise für Geschäftsflächen in der Stadt Luzern entwickeln sich uneinheitlich. Während Durchschnittslagen günstiger werden, legen Top-Lagen preislich weiter zu. Das zeigt das aktuelle Verkaufsflächen-Monitoring, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss der Analyse von Fahrländer Partner Raumentwicklung sank die Marktmiete für Verkaufsflächen an guter Lage 2025 auf durchschnittlich 353 Franken pro Quadratmeter gegenüber 379 Franken im Vorjahr. Demgegenüber verteuerten sich Top-Lagen von 1114 auf 1157 Franken pro Quadratmeter.

Die Preisspanne ist je nach Standort erheblich: Im Quartier Altstadt-Wey lag die Marktmiete für eine typische Verkaufsfläche im Schnitt bei 984 Franken pro Quadratmeter, im Quartier Hirschmatt-Kleinstadt hingegen bei 336 Franken. Im Schweizer Städtevergleich weist Luzern die höchsten Medianmieten auf, während Bern und Lausanne bei den absoluten Spitzenmieten führen.

Der Branchenmix zeigt sich weitgehend stabil. Von den insgesamt 1260 erfassten Standorten entfiel im Datenjahr 2023 ein Drittel auf die Gastronomie. Einen im Vergleich zu anderen Städten überdurchschnittlich hohen Anteil hielten Uhren- und Schmuckgeschäfte mit 4,4 Prozent.