Motorradfahrer bei Kollision mit Auto in Volketswil schwer verletzt

Keystone-SDA

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Ein 43-jähriger Töfffahrer ist am Freitagmorgen in Volketswil ZH schwer verletzt worden. Ein Auto kollidierte im Verzweigungsbereich mit seinem Zweirad.

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(Keystone-SDA) Der 35-jährige Autolenker wollte gegen 4.50 Uhr von der Umfahrungsstrasse nach links auf die Autobahn A15 in Richtung Zürich abbiegen, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden und vortrittsberechtigten Motorrad.

Durch den Aufprall zog sich der 43-jährige Töfflenker schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst des Spitals Uster wurde der Mann umgehend in ein Spital gebracht. Der Fahrer des Autos blieb hingegen unverletzt.

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.