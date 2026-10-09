Neue Solar-Forschungsanlage auf Ackerland entsteht in Suhr AG

Auf einem Landwirtschaftsgrundstück in Suhr im Kanton Aargau entsteht eine neue Forschungsanlage für Solarenergie Keystone-SDA

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In Suhr AG haben der Energiekonzern Axpo, der Kanton Aargau und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau mit dem Bau einer Agri-PV-Forschungsanlage begonnen. Sie wollen damit Landwirtschaft und Solarstrom verbinden. Der Milchverarbeiter Emmi nutzt die Energie direkt vor Ort.

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(Keystone-SDA) Es werde ein gemeinsames Forschungsprojekt zur Weiterentwicklung der Agri-Photovoltaik (Agri-PV) umgesetzt, teilte Axpo am Freitag mit. Die in Suhr entstehende Forschungsanlage führe die landwirtschaftliche Nutzung und Solarstromproduktion auf der gleichen Fläche zusammen.

Die Anlage soll eine Leistung von 600 Kilowattpeak haben. Die Modultische stehen in rund drei Metern Höhe über dem Acker. Ein Tracker-System richtet die Solarmodule je nach Jahreszeit aus. Die Konstruktion steht auf Stahlprofilen im Boden, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) begleitet das Projekt wissenschaftlich. Die gesamte Versuchsfläche umfasst 279 Aren. Die Solarmodule bedecken etwa 120 Aren dieser Fläche.

Den östlichen Teil wollen die Forschenden als Referenzfläche nutzen. Sie vergleichen die Auswirkungen auf Pflanzenertrag, Biodiversität und Wasserführung. Zudem erforschen sie, wie Kulturen wie Getreide oder Mais auf Trockenheit reagieren.

Der erzeugte Strom wird laut Axpo vollständig an den Emmi-Standort direkt vor Ort geliefert und verbraucht. Damit entstehe in Suhr ein Projekt, das lokale Stromproduktion, landwirtschaftliche Nutzung und angewandte Forschung miteinander verbinde.

Teil eines Aargauer Forschungsprogramms

Das Projekt gehört zum kantonalen Programm «AgriSolar Forschung». Es ist die zweite von drei geplanten Versuchsanlagen im Aargau. Die erste Anlage steht über einer Obstplantage am FiBL-Standort in Frick.

Der Kanton Aargau und das FiBL bringen ihre Expertise in Landwirtschaft, Forschung und Projektentwicklung ein. Axpo sammelte nach eigenen Angaben mit der Tochtergesellschaft Urbasolar bereits Erfahrungen in Frankreich und Italien.