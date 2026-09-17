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Pascal Bord ersetzt Pauline Pauli im Berner Kantonsparlament

Keystone-SDA

Für die aus dem bernischen Grossen Rat zurücktretende Pauline Pauli (FDP) rückt Pascal Bord nach. Der Regierungsrat hat ihn am Donnerstag für gewählt erklärt, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bord gehört den französischsprachigen Freisinnigen, dem Parti Radical Romand, an. Bord politisierte mehr als zehn Jahre im Bieler Stadtrat, bevor er vor gut einem Jahr von Biel nach Pieterlen umzog. Bord ist als Generalsekretär der römisch-katholischen Landeskirche tätig.

Pauline Pauli tritt per 15. November aus dem Grossen Rat zurück. Die Nidauerin gehört dem Berner Kantonsparlament seit 2022 an.

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