Polizei entdeckt im Berner Jura acht Kilogramm Kokain

Keystone-SDA

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Einsatzkräfte haben bei einer Fahrzeugkontrolle in Tavannes BE über acht Kilogramm Kokain im Wert von mehreren hunderttausend Franken entdeckt. Der 30-jährige Autofahrer befindet sich in Untersuchungshaft.

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(Keystone-SDA) Wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) und die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilten, stoppten Spezialisten das verdächtige Fahrzeug am Montag vor 06.15 Uhr an der Grand-Rue. Bei der Durchsuchung stiessen die Einsatzkräfte auf rund 8,6 Kilogramm Kokain, das in einem präparierten Versteck eingebaut war.

Der Festgenommene steht im Verdacht, das Kokain von Spanien in die Schweiz transportiert zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen führten die Behörden an seinem Wohnort eine Hausdurchsuchung durch.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland laufen weitere Ermittlungen. Sie sollen das genaue Ausmass sowie die genauen Umstände des Drogenhandels klären.