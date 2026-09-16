Quadfahrer kommt in Eschenbach LU von Strasse ab und verletzt sich

Keystone-SDA

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Ein Quadfahrer hat am Dienstag in Eschenbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er ist von der Strasse abgekommen und hat sich in einer angrenzenden Wiese überschlagen. Dabei wurde er erheblich verletzt.

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(Keystone-SDA) Der Unfall passierte gegen 12.55 Uhr auf der Strecke von Emmen in Richtung Inwil, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. In einer langgezogenen Rechtskurve auf der Höhe Mettle verlor der 41-Jährige aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Kleinmotorfahrzeug.

Der Fahrer kam von der Strasse ab und überschlug sich. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital.