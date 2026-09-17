Ressorts im Langenthaler Gemeinderat neu verteilt

Keystone-SDA

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Nach der Ersatzwahl in den Langenthaler Gemeinderat hat dieser die Ressorts neu verteilt. Stadtpräsident Patrick Freudiger (SVP) übernimmt neben dem Ressort Präsidiales auch das Bau- und Planungswesen.

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(Keystone-SDA) Der in den Gemeinderat nachgerückte Sandro Baumgartner (SP) übernimmt das Ressort Kultur und Sport, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Der bisherige Gemeinderat Patrick Fluri (SVP) wechselt in das Finanz- und Steuerwesen.

Die übrigen Gemeinderatsmitglieder verbleiben auf ihren Ressorts. Stefanie Barben-Kohler (FDP) steht dem Ressort Bildung und Jugend vor, Roland Loser (SP) dem Ressort Sozialwesen, Altersfragen und Gesundheit. Martin Lerch (SVP) behält das Ressort öffentliche Sicherheit und Michael Schär (FDP) jenes der Ver- und Entsorgung, Energie, Umweltschutz und Tiefbau.

Das Vizestadtpräsidium wird bis Ende Jahr von Michael Schär übernommen, ab 2027 dann von Roland Loser. Der neue Stadtpräsident, Patrick Freudiger, wird sein Amt bis Ende Jahr in einem reduzierten Pensum versehen, ab 2027 ist er dann im Vollamt tätig.

Ende August fand in Langenthal eine Ersatzwahl für den in die Berner Kantonsregierung gewählten Stadtpräsidenten Reto Müller (SP) statt. Patrick Freudiger setzte sich dabei gegen Roland Loser durch. Damit wechselte das Langenthalter Stadtpräsidium wieder in bürgerliche Hände. Die Gesamterneuerungswahlen finden 2028 statt.