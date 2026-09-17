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Sanierung der Turnhalle Altenberg wird teurer als geplant

Keystone-SDA

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat für die Teilsanierung der Turnhalle Altenberg einen Nachkredit von 390'000 Franken beantragt. Die Halle wurde wegen statischer Mängel am Dachtragwerk im Oktober 2025 vorübergehend gesperrt und wird aktuell saniert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Abklärungen im Rahmen der geplanten Sanierung ergaben gemäss Mitteilung vom Donnerstag eine erhebliche Überbelastung der Dachkonstruktion. Die als Sofortmassnahme erforderliche Verstärkung des Tragwerks war im ursprünglichen Baukredit von rund drei Millionen Franken nicht enthalten.

Diesen Kredit hatte der Berner Stadtrat im Jahr 2024 bewilligt. Aufgrund der notwendigen Verstärkung des Dachs sei nun der Nachkredit erforderlich.

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