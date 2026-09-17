Stadt Bern muss Strassen und Trottoirs sanieren

Keystone-SDA

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Der Gemeinderat der Stadt Bern will 17,6 Millionen Franken in die Sanierung von Strassen und Trottoirs investieren. Er hat dem Stadtrat einen entsprechenden Rahmenkredit beantragt, wie er am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Zustand der Strasseninfrastruktur hat sich in den letzten 15 Jahren deutlich verschlechtert. Acht Prozent der städtischen Strassen und Trottoirs befinden sich in einem kritischen Zustand, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Beheben will er diesen Sanierungsrückstand in den nächsten zehn Jahren.

Im Zentrum der Arbeiten stehen Belagserneuerungen. Auf Eingriffe in den Unterbau der Strassen will die Stadt verzichten, wodurch sie diese rasch und ohne baurechtliches Verfahren sanieren kann, wie es weiter heisst.

Das letzte Wort hat das Volk. Es kann voraussichtlich am 28. Februar 2027 über den Kredit befinden.

Der momentane Zustand der Strasseninfrastruktur ist gemäss Gemeinderat insbesondere für den Fuss- und Veloverkehr sowie für mobilitätseingeschränkte Personen ein Sicherheitsrisiko.