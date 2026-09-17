Stadt Luzern stoppt Strassenprojekt nach Kritik aus dem Quartier

Keystone-SDA

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Die Stadt Luzern hat ein geplantes Umgestaltungsprojekt für die Villen- und Moosmattstrasse nach Kritik aus dem Quartier gestoppt. Die Ende August öffentlich aufgelegten Verkehrsanordnungen werden zurückgezogen, womit vorerst alles beim Alten bleibt.

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(Keystone-SDA) Zuvor hatten die Quartiervereine Obergrund und Sternmatt eine ungenügende Möglichkeit zur Mitwirkung bemängelt, wie die Stadt Luzern am Donnerstag mitteilte. Der Verein Sternmatt kritisierte ausserdem das geplante Durchfahrtsverbot, da es Autofahrten ins Stadtzentrum seiner Ansicht nach unnötig verlängern würde. Auch von Anwohnenden gab es Lob und Tadel.

Das Projekt sah vor, die Villenstrasse in eine Velostrasse umzuwandeln. Zudem sollte die Kreuzung Moosstrasse/Eschenstrasse zu einer Begegnungszone werden. Ein Durchfahrtsverbot auf der Moosmattstrasse hätte das Kleinmattquartier vom Durchgangsverkehr entlasten sollen.

Der Stadtrat nehme die Kritik ernst, obwohl er die Massnahmen grundsätzlich für zielführend halte, hiess es in der Mitteilung. Das Projekt werde nun in einem partizipativen Prozess vertieft geprüft. Die Massnahmen sollen im Rahmen des Gesamtprojekts Moosmattstrasse erneut diskutiert werden. Eine Informationsveranstaltung zum Gesamtprojekt ist für das erste Quartal 2027 geplant.