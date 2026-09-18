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Zuger Sicherheitsdirektorin Laura Dittli wird Mutter

Keystone-SDA

Die Zuger Sicherheitsdirektorin Laura Dittli (Mitte) erwartet im Januar 2027 ihr erstes Kind. Das teilte ihre Direktion am Freitag mit. Im Falle ihrer Wiederwahl Anfang Oktober plant die Politikerin ab Januar 2027 eine dreimonatige Mutterschaftspause.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dittli habe den Regierungsrat an dessen letzter Sitzung über die freudige Botschaft informiert, hiess es. Die Vertretung während der dreimonatigen Abwesenheit ist demnach geregelt: Regierungsrat Stephan Schleiss (SVP) soll die Aufgaben der Sicherheitsdirektorin übernehmen.

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