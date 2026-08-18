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Mehr Lebensmittel statt Tierfutter? – Die Schweiz entscheidet an der Urne

Künftig soll die Schweiz in der Lage sein, bis zu 70% ihres Nahrungsmittelbedarfs aus eigener Produktion zu decken. Das ist das Ziel der «Ernährungsinitiative», die am 27. September an die Urne kommt. 

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Ich kuratiere die Social-Media-Kanäle von Swissinfo in allen Landessprachen und entwickle sie weiter. Als Social-Media-Managerin und digitale Content-Spezialistin bringe ich aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Erklärstücke zu Politik und Kultur in vier verschiedenen Sprachen direkt zur fünften Schweiz.

Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entschlüssele ich die Bundespolitik für die Auslandschweizer:innen. Nach meinem Studium an der Académie du journalisme et des médias der Universität Neuenburg führte mich mein beruflicher Weg zunächst zu verschiedenen Regionalmedien, darunter die Redaktionen des Journal du Jura, von Canal 3 und Radio Jura bernois. Seit 2015 arbeite ich in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch, wo ich meine Arbeit nach wie vor mit Leidenschaft ausübe.

Ich kümmere mich um den Vertrieb und die Social-Media-Kanäle der englischsprachigen Redaktion und schreibe Nachrichtenartikel in englischer Sprache. Ich habe moderne Sprachen, Englisch und russische Literatur studiert und dann einen MA in internationalem Journalismus in Cardiff abgeschlossen. Danach habe ich einige Jahre für BBC Education in Manchester gearbeitet, bevor ich in die Schweiz zog.

Die Initiative fordert eine Anpassung der Agrarpolitik, um die Produktion und den Konsum pflanzlicher Lebensmittel gegenüber tierischen Produkten zu fördern.

Sie wurde von der Umweltschützerin Franziska Herren und sechs weiteren Personen ins Leben gerufen. Politisch wird sie unter anderem von den Jungen Grünen unterstützt. Der Bundesrat und das Parlament lehnen die Initiative ab. 

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Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Inwieweit sollte der Staat eingreifen, um unsere Ernährung zu beeinflussen?

Salat statt Kühe? Die Initiative, über die am 27. abgestimmt wird, wirft erneut die Frage nach der Rolle des Staates bei unserer Ernährung auf.

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