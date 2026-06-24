Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Weniger als zwei Wochen nach der Abstimmung über die Verschärfung des Zugangs zum Zivildienst bringt der Bundesrat das Thema mit einer grundlegenden Reform bereits wieder auf den Tisch: Die Regierung will Zivildienst und Zivilschutz zusammenlegen. Diese Umwälzung könnte den Verzicht auf den Militärdienst noch unattraktiver machen.

Die Debatte verspricht hitzig zu werden. Von links haben antimilitaristische Kreise bereits die «Salamitaktik» der Behörden angeprangert, mit welcher der Zivildienst schrittweise abgebaut werden soll.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre