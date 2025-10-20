Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz
Wussten Sie, dass man auch als Nachkomme von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern aus der Schweiz ausgewiesen werden kann?
Genau in dieser Situation befindet sich derzeit Gabriela Purtschert – eine Frau, über die meine Kollegin Melanie Eichenberger berichtet. Ihre Geschichte wirft grundlegende Fragen auf: Wann gilt eine Integration als «ausreichend»? Und was bedeutet es eigentlich, Schweizerin oder Schweizer zu sein?
Im Ausland bedeutet Schweizerin oder Schweizer zu sein oft, mit mehr oder weniger berechtigten Klischees konfrontiert zu werden. Mein Kollege Zeno würde gerne wissen, mit welchen Stereotypen über die Eidgenossenschaft Sie am häufigsten konfrontiert sind.
«Wir leben in Minsk, Belarus, und müssen für neue Pässe nach Moskau oder in die Schweiz reisen. Beides mit viel zeitlichem und finanziellen Aufwand verbunden.»
Hans Rudolf Knecht
Hier ist einer der vielen Kommentare, die wir erhalten haben, nachdem wir Sie gefragt hatten, ob Sie mit Schwierigkeiten bei der Erneuerung Ihres Reisepasses konfrontiert wurden. Einige Erfahrungsberichte sind natürlich positiv und die Mitarbeitenden der Botschaften und Konsulate werden sehr oft für ihre Freundlichkeit und Effizienz gelobt.
Dennoch stellen die Entfernung, die damit verbundenen Kosten oder auch gesundheitliche Probleme für viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ein Problem dar, wenn ihr Reisepass abläuft. Lösungen gibt es nicht viele.
Schweizer Pass erneuern: Für viele Auslandschweizer eine Herausforderung
Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.
Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.
Antworten aus der Community
Wenn der Ruhestand naht, zieht es viele Schweizerinnen und Schweizer zeitweise ins Ausland – ohne dabei ganz mit der Heimat zu brechen.
Ob angenehmeres Klima, tiefere Lebenshaltungskosten oder familiäre Bindungen: Drei Schweizerinnen und Schweizer im Ruhestand erzählen, warum sie sich für ein Leben zwischen zwei Ländern entschieden haben.
Wir haben gefragt: Warum verbringen Sie Ihre Pension in der Schweiz und einem anderen Land?
Fragen rund um die Schweizer Staatsbürgerschaft, ihre Weitergabe und das, was «Schweizersein» ausmacht, bewegen viele – auch uns.
Meine Kollegin Melanie hat das ungewöhnliche Porträt von Gabriela Purtschert gezeichnet. Ihre Familiengeschichte ist nämlich alles andere als gewöhnlich.
Geboren in Ecuador und als Jugendliche von einem Auslandschweizer adoptiert, wurde ihr die Schweizer Staatsbürgerschaft dennoch nie übertragen. Seit 16 Jahren lebt sie in der Schweiz, spricht Schweizerdeutsch und hat hier doktoriert – und doch droht ihr die Ausschaffung. Einer der Gründe: Sie gilt laut Behörden als «nicht ausreichend integriert».
Nachfahrin von Auslandschweizer steht vor Ausschaffung
Der Fall von Gabriela Purtschert hat für grosses Aufsehen gesorgt. Wir haben die Schweizer Behörden daher gefragt, wie Nachkommen von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern ihre Integration nachweisen müssen.
Schweizer Familie, Schweizer Mundart, Schweizer Leben – und doch nicht integriert?
Auf der ganzen Welt widmen sich viele Nachkommen der Suche nach ihren Schweizer Wurzeln. Am aktivsten scheint die Diaspora in diesem Bereich jedoch in den Vereinigten Staaten zu sein. Das Ergebnis sind bewegende, von Nostalgie geprägte Geschichten.
Auf der Suche nach Ihren Schweizer Wurzeln? Tipps und Tricks unserer Community
Im Rahmen seines Sparplans schlägt der Bundesrat dem Parlament vor, das Budget für das internationale Angebot der SRG komplett zu streichen. Von dieser Entscheidung wäre Swissinfo direkt betroffen. Mit einer Petition wollen sich die Auslandschweizer-Organisation (ASO), Vertreterinnen und Vertreter der Fünften Schweiz sowie Verbände aus Kultur- und Medienkreisen gegen diese Entscheidung wehren.
Bundesrat will Auslandangebot der SRG einsparen: Petition für Rettung von Swissinfo lanciert
Das Durchschnittsalter der im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer steigt. Es besteht also die Möglichkeit, dass Sie zu den Personen gehören, die eine AHV-Rente ausserhalb der Schweiz beziehen oder dies in Kürze tun werden.
Um Sie bestmöglich darauf vorzubereiten, finden Sie hier Antworten auf die häufigsten Fragen zu diesem Thema.
AHV-Rente im Ausland: Das muss man wissen
Auswandern und Pensionskasse: So spart man Steuern
Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.
🧭 Bleiben Sie informiert – bleiben Sie verbunden.
