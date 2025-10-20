Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland



Wussten Sie, dass man auch als Nachkomme von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern aus der Schweiz ausgewiesen werden kann?



Genau in dieser Situation befindet sich derzeit Gabriela Purtschert – eine Frau, über die meine Kollegin Melanie Eichenberger berichtet. Ihre Geschichte wirft grundlegende Fragen auf: Wann gilt eine Integration als «ausreichend»? Und was bedeutet es eigentlich, Schweizerin oder Schweizer zu sein?



Im Ausland bedeutet Schweizerin oder Schweizer zu sein oft, mit mehr oder weniger berechtigten Klischees konfrontiert zu werden. Mein Kollege Zeno würde gerne wissen, mit welchen Stereotypen über die Eidgenossenschaft Sie am häufigsten konfrontiert sind.



Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

6 Minuten

Emilie Ridard Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen. Begeistert von Sprachen und Kulturen, führte mich mein beruflicher Werdegang über Stationen im Marketing und als Assistentin schliesslich in die Welt des Journalismus, in einer Position, die es mir zudem ermöglicht, mit der ganzen Welt zu kommunizieren. Weitere Sprache: 1 Français fr Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse Original Mehr Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Zeno Zoccatelli Welche Klischees über die Schweiz hören Sie als Auslandschweizer:in am häufigsten? Welche Klischees hören Sie im Ausland am häufigsten über die Schweiz und die Schweizer:innen? Welche treffen zu und welche stören Sie? Nehmen Sie an der Diskussion teil Diskussion anzeigen

«Wir leben in Minsk, Belarus, und müssen für neue Pässe nach Moskau oder in die Schweiz reisen. Beides mit viel zeitlichem und finanziellen Aufwand verbunden.»

Hans Rudolf Knecht

Hier ist einer der vielen Kommentare, die wir erhalten haben, nachdem wir Sie gefragt hatten, ob Sie mit Schwierigkeiten bei der Erneuerung Ihres Reisepasses konfrontiert wurden. Einige Erfahrungsberichte sind natürlich positiv und die Mitarbeitenden der Botschaften und Konsulate werden sehr oft für ihre Freundlichkeit und Effizienz gelobt.

Dennoch stellen die Entfernung, die damit verbundenen Kosten oder auch gesundheitliche Probleme für viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ein Problem dar, wenn ihr Reisepass abläuft. Lösungen gibt es nicht viele.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Schweizer Pass erneuern: Für viele Auslandschweizer eine Herausforderung Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Bei angeschlagener Gesundheit oder weiten Entfernungen kann die Erneuerung des Schweizerpasses im Ausland teuer werden. Und es gibt nur wenige Lösungen. Mehr Schweizer Pass erneuern: Für viele Auslandschweizer eine Herausforderung

Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.

Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.

👉 Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.

Antworten aus der Community

Wenn der Ruhestand naht, zieht es viele Schweizerinnen und Schweizer zeitweise ins Ausland – ohne dabei ganz mit der Heimat zu brechen.

Ob angenehmeres Klima, tiefere Lebenshaltungskosten oder familiäre Bindungen: Drei Schweizerinnen und Schweizer im Ruhestand erzählen, warum sie sich für ein Leben zwischen zwei Ländern entschieden haben.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Wir haben gefragt: Warum verbringen Sie Ihre Pension in der Schweiz und einem anderen Land? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Klima, Lebenshaltungskosten, familiäre Bindungen: Drei Schweizer Pensionierte erklären uns ihre Beweggründe, in zwei Ländern zu leben. Mehr Wir haben gefragt: Warum verbringen Sie Ihre Pension in der Schweiz und einem anderen Land?

Für Sie ausgewählt

Fragen rund um die Schweizer Staatsbürgerschaft, ihre Weitergabe und das, was «Schweizersein» ausmacht, bewegen viele – auch uns.

Meine Kollegin Melanie hat das ungewöhnliche Porträt von Gabriela Purtschert gezeichnet. Ihre Familiengeschichte ist nämlich alles andere als gewöhnlich.

Geboren in Ecuador und als Jugendliche von einem Auslandschweizer adoptiert, wurde ihr die Schweizer Staatsbürgerschaft dennoch nie übertragen. Seit 16 Jahren lebt sie in der Schweiz, spricht Schweizerdeutsch und hat hier doktoriert – und doch droht ihr die Ausschaffung. Einer der Gründe: Sie gilt laut Behörden als «nicht ausreichend integriert».

Mehr

Mehr Swiss Abroad Nachfahrin von Auslandschweizer steht vor Ausschaffung Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Studiert, promoviert, integriert – und trotzdem soll die Adoptivtochter eines Auslandschweizers die Schweiz verlassen. Ihr fehlt der rote Pass. Mehr Nachfahrin von Auslandschweizer steht vor Ausschaffung

Der Fall von Gabriela Purtschert hat für grosses Aufsehen gesorgt. Wir haben die Schweizer Behörden daher gefragt, wie Nachkommen von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern ihre Integration nachweisen müssen.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Schweizer Familie, Schweizer Mundart, Schweizer Leben – und doch nicht integriert? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Swissinfo hat bei den Behörden gefragt, wie Nachkommen von Auslandschweizer:innen ihre Integration in der Schweiz nachweisen müssen. Mehr Schweizer Familie, Schweizer Mundart, Schweizer Leben – und doch nicht integriert?

Auf der ganzen Welt widmen sich viele Nachkommen der Suche nach ihren Schweizer Wurzeln. Am aktivsten scheint die Diaspora in diesem Bereich jedoch in den Vereinigten Staaten zu sein. Das Ergebnis sind bewegende, von Nostalgie geprägte Geschichten.

Mehr

Mehr Swiss Abroad Auf der Suche nach Ihren Schweizer Wurzeln? Tipps und Tricks unserer Community Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Entdecken Sie Geschichten und Tipps von Menschen, die weltweit ihre Schweizer Wurzeln erforschen. Beteiligen Sie sich an der Diskussion in unserem Dialog. Mehr Auf der Suche nach Ihren Schweizer Wurzeln? Tipps und Tricks unserer Community

Im Rahmen seines Sparplans schlägt der Bundesrat dem Parlament vor, das Budget für das internationale Angebot der SRG komplett zu streichen. Von dieser Entscheidung wäre Swissinfo direkt betroffen. Mit einer Petition wollen sich die Auslandschweizer-Organisation (ASO), Vertreterinnen und Vertreter der Fünften Schweiz sowie Verbände aus Kultur- und Medienkreisen gegen diese Entscheidung wehren.

Mehr

Mehr Schweizer Politik Bundesrat will Auslandangebot der SRG einsparen: Petition für Rettung von Swissinfo lanciert Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Mit dem Entlastungspaket 27 will der Bundesrat auch das Auslandmandat der SRG streichen. Eine Petition fordert die Erhaltung von Swissinfo und des Auslandangebots. Mehr Bundesrat will Auslandangebot der SRG einsparen: Petition für Rettung von Swissinfo lanciert

👉 Weitere Artikel für die Fünfte Schweiz finden Sie hier.

Auswandern leicht gemacht

Das Durchschnittsalter der im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer steigt. Es besteht also die Möglichkeit, dass Sie zu den Personen gehören, die eine AHV-Rente ausserhalb der Schweiz beziehen oder dies in Kürze tun werden.

Um Sie bestmöglich darauf vorzubereiten, finden Sie hier Antworten auf die häufigsten Fragen zu diesem Thema.

Mehr

Mehr Auswandern AHV-Rente im Ausland: Das muss man wissen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Wie erhalte ich meine AHV-Rente im Ausland? Kann ich noch freiwillig einzahlen? Antworten auf die häufigsten Fragen. Mehr AHV-Rente im Ausland: Das muss man wissen

Mehr

Mehr Auswandern Auswandern und Pensionskasse: So spart man Steuern Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Beim Bezug des Pensionskassenkapitals werden Steuern fällig. Auslandschweizer können unter Umständen einen Teil zurückfordern. Mehr Auswandern und Pensionskasse: So spart man Steuern

Ungewöhnliche Schweiz

Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.

Weiter Zurück Mehr So lebt es sich in einer deutschen Exklave in der Schweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein Besuch in Büsingen am Hochrhein, einer von der Schweiz umschlossenen deutschen Gemeinde. Mehr So lebt es sich in einer deutschen Exklave in der Schweiz Mehr Übernachten im Comic: Dieses Genfer Hotel ist weltweit einzigartig Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Zeichnungen auf den Wandtapeten in den Zimmern des Hotels Ibis Styles in Carouge wurden von Stars der Schweizer Comicszene angefertigt. Eine Führung. Mehr Übernachten im Comic: Dieses Genfer Hotel ist weltweit einzigartig Mehr Die harte Realität hinter der alpinen Idylle Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Es ist weder die Welt von Heidi noch jene aus zahlreichen Fernsehserien. Das Leben auf der Alp ist hart, aber bereichert durch unvergessliche Momente. Mehr Die harte Realität hinter der alpinen Idylle Mehr Die Schweizer Wanderwege – weltweit einzigartig, aber unter Druck Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Vor genau 40 Jahren wurde das Bundesgesetz über die Wanderwege in Kraft gesetzt. Aber nicht nur das macht die Wanderwege weltweit einmalig. Mehr Die Schweizer Wanderwege – weltweit einzigartig, aber unter Druck

Unser Service für die Schweizer:innen im Ausland

📲 Schon die SWIplus-App runtergeladen?

Mit der App speziell für Sie konzipiert, liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, bleiben Sie mit der Schweiz verbunden.

👉 Jetzt downloaden im App StoreExterner Link oder bei Google PlayExterner Link

🧭 Bleiben Sie informiert – bleiben Sie verbunden.

Vielen Dank, dass Sie diesen Newsletter gelesen haben. In zwei Wochen erhalten Sie die nächste Ausgabe. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Stimme, Ihre Sichtweise und Ihre Geschichte.

Feedback? Themenvorschläge?

📩 Schreiben Sie mir: emilie.ridard@swissinfo.ch

Noch nicht abonniert? Hier können Sie sich anmelden:

Mehr

Mehr Swiss Abroad Der Newsletter für alle Schweizerinnen und Schweizer im Ausland Portraits, Politik und Perspektiven: Abonnieren Sie die relevanteste Berichterstattung zur Fünften Schweiz. Mehr Der Newsletter für alle Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Meistgelesen

Swiss Abroad Meistdiskutiert