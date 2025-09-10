Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Seit 2024 gibt es wieder mehr autokratische als demokratische Staaten. Diktaturen arbeiten aktiv daran, demokratischen Staaten zu schaden – auch mit Mitteln der hybriden Kriegsführung und Propaganda.

Aber auch im Innern erlebten einige liberale Demokratien in den letzten Jahren einen Demokratieabbau. Die Unabhängigkeit von demokratischen Institutionen wie Justiz und die freie Presse wird mancherorts gezielt attackiert.

Zudem bringt die Digitalisierung neue Angriffspunkte für Demokratiefeinde.

Was denken Sie: Würden die Institutionen in Ihrem Land standhalten, wenn morgen ein autoritärer Politiker an die Macht käme?

Und kennen Sie Projekte, die die Demokratie in Ihrem Land stärken? Erzählen Sie es uns!