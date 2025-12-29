Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Wussten Sie, dass mehr als ein Drittel der Schweizer:innen, die auswandern, innerhalb von drei Jahren zurückkehren?



Dennoch wagen jedes Jahr mehr Schweizer:innen den Schritt ins Ausland, als in die Schweiz ziehen oder zurückkehren. 2024 verliessen fast 30’000 Schweizer Staatsbürger:innen die Schweiz, rund 22’000 wanderten ein.



Die Gründe für eine Rückkehr sind vielfältig. Auch der Verlust eines nahestehenden Menschen kann das Leben im Ausland in Frage stellen. Meine Kollegin Emilie Ridard sucht Menschen, die ihre Erfahrungen mit uns teilen. Sie fragt: Hat der Tod eines geliebten Menschen Ihr Leben im Ausland verändert oder in Frage gestellt?



Zum Abschluss von 2025 habe ich drei Swiss-Abroad-Geschichten für Sie ausgewählt, die mich im vergangenen Jahr besonders berührt haben.



Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen guten Start ins neue Jahr. Es würde mich freuen, wenn Sie uns auch 2026 begleiten.

Melanie Eichenberger

«1990. Ich fahre nach Marokko und in Casablanca angekommen, sagt mir der Zollbeamte, dass mein Pass abgelaufen ist. Grosser Moment der Einsamkeit. Ich werde in ein Büro geführt, gefolgt von den Zollbeamten. Schliesslich lassen sie mich passieren, weil ich Schweizer bin. Uff.»

User «cgp»

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Sind Sie schon einmal mit einem abgelaufenen Schweizer Pass gereist?

User «cgp» schilderte in unserer Debatte sein persönliches «Pass-Erlebnis». Wir haben beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) nachgefragt, ob die Einreise in die Schweiz auch mit einem abgelaufenen Ausweisdokument möglich ist.

Die Antwort lautet: Ja. Die Bundesverfassung garantiert Schweizer Bürgerinnen und Bürgern das Recht auf Einreise in die Schweiz. Grundsätzlich ist dafür ein gültiger Pass oder eine gültige Identitätskarte erforderlich. Eine Einreise mit einem abgelaufenen Ausweis ist jedoch ebenfalls zulässig, sofern die Staatsangehörigkeit auf andere Weise überprüft werden kann.

Bei Flugreisen ist dies allerdings kaum realistisch. Denn gemäss Artikel 92 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AuG) sind Fluggesellschaften verpflichtet, vor dem Abflug zu kontrollieren, ob die Reisedokumente ihrer Passagiere gültig sind.

Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.

Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.

Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.

Antworten aus der Community

Auch im Jahr 2026 möchten wir die Vielfalt der Auslandschweizer:innen-Gemeinschaft sichtbar machen und ihre Stimmen mit der Community teilen.

Dafür suchen wir immer wieder Menschen, die bereit sind, ihre Erfahrungen in einem Video zu teilen. Haben Sie Lust, dabei zu sein? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail bei mir: Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch.

Für Sie ausgewählt

Die letzten beiden Folgen der ersten Staffel des Podcasts «Ade merci, Schweiz» über das Auswandern und Leben im Ausland sind jetzt online.

In der vierten Folge diskutieren Auslandschweizer Roger Brugger und die interkulturelle Trainerin Heike Geiling, mit welchen Strategien Integration im Ausland gelingt – denn ein Umzug in ein fremdes Land ist immer auch eine kulturelle Herausforderung.

>>> Der Podcast ist auch auf Französisch verfügbar.

Die fünfte Folge des Podcasts «Ade merci, Schweiz» zeigt, wie sich Nähe, Heimatgefühl und Identität beim Leben im Ausland verändern – und warum Distanz Beziehungen manchmal sogar vertiefen kann. Auswandern bedeutet Abschied nehmen – aber nicht zwingend Loslassen.

Zum Jahresabschluss hat das Auslandschweizer Jugendparlament seinen Vorstand für die Legislaturperiode 2026 bis 2028 neu besetzt. Zwar wurde ein neuer Rekord bei den Kandidaturen erreicht, doch die Beteiligung ging deutlich zurück.

👉 Weitere Artikel für die Fünfte Schweiz finden Sie hier.

Die berührendsten Geschichten 2025

Beginnen möchte ich mit Ian van Rooyen. Er und seine leibliche Mutter haben mir im Spätsommer ihre Geschichte erzählt. Van Rooyen wurde 1977 im damaligen Rhodesien geboren. Seine Eltern, ein junges Auslandschweizer Paar, gaben ihn zur Adoption frei. Heute kämpft er um die Rückkehr in das Land seiner leiblichen Eltern – doch das Gesetz steht ihm im Weg.

Ebenfalls adoptiert wurde Gabriela Purtschert – von einem Auslandschweizer in Ecuador. Seit 16 Jahren lebt sie in der Schweiz. Mitte August wurde die Mikrobiologin von den Migrationsbehörden aufgefordert, das Land zu verlassen – obwohl sie inzwischen länger hier lebt als viele ihrer Verwandten mit Schweizer Pass.

Zum Abschluss komme ich zu dem Thema, das mich im Jahr 2025 besonders beschäftigt hat: das Schweizer Bürgerrecht. Denn das Schweizer Bürgerrecht ist nicht allen auf Lebenszeit garantiert. Viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer haben es verloren – oft unbewusst oder aufgrund historischer Regelungen. Ihre Geschichten zeigen, wie tiefgreifend der Verlust des Bürgerrechts sein kann.

Auswandern leicht gemacht

Vielleicht leben Sie im Moment im Ausland, denken aber über eine Rückkehr in die Schweiz nach? Vor einer Rückkehr in die Schweiz lohnt es sich, gut vorbereitet zu sein. Vor allem dann, wenn in der Schweiz erstmal ein Job gefunden werden muss.

Lesen Sie hier, was bei einer Rückkehr in die Schweiz in Sachen Jobsuche beachtet werden muss:

Apropos Rückkehr: Im März haben wir darüber berichtet, wie man sich in der Schweiz integriert, wenn man im Ausland aufgewachsen ist:

Vielleicht gehören Sie (noch) nicht zur grossen Auslandschweizer:innen-Community – oder Sie kennen jemanden, der oder die mit dem Gedanken spielt, auszuwandern.

Unsere Seite «Auswandern leicht gemacht» bietet fundierte Informationen zu Themen wie Leben im Ausland, Steuern, Vorsorge, Familie und Rückkehr in die Schweiz.

Offizielle Informationen finden Sie beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), weiterführende Beratung bietet die Auslandschweizer-Organisation (ASO).

Ungewöhnliche Schweiz

Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.

Unser Service für die Schweizer:innen im Ausland

Vielen Dank, dass Sie diesen Newsletter gelesen haben. In zwei Wochen erhalten Sie die nächste Ausgabe. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Stimme, Ihre Sichtweise und Ihre Geschichte.

Feedback? Themenvorschläge?

📩 Schreiben Sie mir: melanie.eichenberger@swissinfo.ch

