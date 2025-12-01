Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland



Wussten Sie, dass die Gefühle, die man hat, wenn man ins Ausland zieht, einer Trennung oder einem Hangover ähneln können?



In unserem neuen Podcast "Ade merci, Schweiz" – der auch auf Französisch unter dem Titel "Adieu, merci la Suisse" erscheint – beleuchten wir alle Facetten des Auswanderns und des Lebens im Ausland.



Egal, ob man in die Ferien reist oder in einem fernen Land lebt, das Netzwerk der Schweizer Honorarkonsuln kann eine wertvolle Unterstützung sein. Hatten Sie schon einmal Kontakt mit einem Honorarkonsul oder einer Honorarkonsulin? In welchem Zusammenhang? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?



Und wenn Sie mit diesem Amt noch nicht vertraut sind, lesen Sie hier unseren Artikel darüber!



Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen!

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger Hatten Sie schon einmal Kontakt zu einem Schweizer Honorarkonsulat? Warum? Und wie war Ihre Erfahrung? Swissinfo wirft in einer Miniserie einen Blick auf das weit verzweigte, wenig sichtbare Netzwerk der Schweizer Honorarkonsulinnen und Honorarkonsuln. Teilen Sie Ihre Eindrücke. Nehmen Sie an der Diskussion teil 2 Likes Diskussion anzeigen

«Die meisten Stereotype, die ich höre, haben einen wahren Kern, und meistens nehme ich daran keinen Anstoss. Viele Stereotypen sind auch recht schmeichelhaft, in dieser Hinsicht haben wir also Glück.»

Von einem anonymen Leser oder einer anonymen Leserin

Ich empfehle Ihnen, sich die anderen Kommentare zur Frage anzusehen: «Welche Klischees über die Schweiz hören Sie als Auslandschweizer:in am häufigsten?» Einige davon sind lustig. Und Sie können auch Ihren eigenen Kommentar abgeben.

Ihre Kommentare in unseren Debatten sorgen für einen regen Austausch innerhalb der Community. Sie geben uns, der Redaktion, auch wertvolle Einblicke in die Themen, die Sie als Auslandschweizer beschäftigen.

In diesem Infoletter stellen wir Ihnen regelmässig eine Frage. Die interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge werden in einer der folgenden Ausgaben veröffentlicht.

👉 Machen Sie mit! Hier finden Sie die aktuellen Debatten.

Für Sie ausgewählt

Wie ich bereits in der Einleitung geschrieben habe, haben wir einen neuen Podcast gestartet, der sich mit dem Auswandern und dem Leben im Ausland befasst: «Ade merci, Schweiz».

In einer Reihe von Interviews beleuchten meine Kolleginnen Camille Kündig und Claire Micallef (und ich auf Französisch) das Thema mit Hilfe von Expertenwissen und wertvollen praktischen Tipps von im Ausland lebenden Schweizern.

Die erste Folge, die sich um die psychischen Auswirkungen eines Umzugs und eines Lebens im Ausland dreht, ist bereits verfügbar. Die zweite, die sich mit dem Auswandern mit Kindern befasst, kommt am Dienstag heraus.

Falls Sie mögen: Sie können den Podcast abonnieren, bewerten – und mir Ihre Kommentare schicken.

Wir haben auch eine Playlist «Heimweh» erstellt, in der Lieder gesammelt werden, die Schweizer im Ausland an die Schweiz erinnern. Schreiben Sie mir, damit wir Ihren Song in die CompilationExterner Link aufnehmen können!

Hier finden Sie alle zukünftigen Episoden:

Das Auslandschweizergesetz ist zehn Jahre alt. Damals wurden zum ersten Mal alle Rechte und Pflichten der im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer festgelegt. Wie hat es sich ausgewirkt und welche Herausforderungen gibt es heute noch? Meine Kollegin Melanie Eichenberger zieht eine Bilanz:

Vor einigen Tagen hat der Auslandschweizerrat über die Zukunft der Auslandschweizer-Organisation (ASO) und die Anliegen der Fünften Schweiz diskutiert. Zwischen einer neuen Führung, drohenden Budgetkürzungen und einem umfassenden Reformprozess befindet sich die ASO im Umbruch:

👉 Hier finden Sie weitere Artikel, die für die Fünfte Schweiz bestimmt sind.

Auswandern leicht gemacht

Am Sonntag stimmte das Schweizer Volk über die Einführung eines obligatorischen Bürgerdienstes ab und lehnte diesen klar ab.

Die Initiative verlangte die Einführung eines obligatorischen Bürgerdienstes für alle Personen mit Schweizer Staatsbürgerschaft. Die Auslandschweizer:innen wären nicht gezwungen worden, diesen Dienst zu leisten, sondern hätten ihn freiwillig leisten können, wie es bereits heute beim Militärdienst der Fall ist.

Hier eine Erinnerung an die geltenden Regeln:

Wenn Sie (vielleicht bald?) zur Gemeinschaft der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer gehören – oder wenn Sie jemanden kennen, der vor dem Auswandern steht –, bietet unsere Seite «Auswandern leicht gemacht» zuverlässige Informationen zu Themen wie Leben im Ausland, Steuern, Vorsorge, Familie oder Rückkehr in die Schweiz.

Offizielle Informationen sind beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) erhältlich, und zusätzliche Ratschläge können bei der Auslandschweizer-Organisation (ASO) eingeholt werden.

Die ungewöhnliche Schweiz

🔍 Jede Woche bietet Ihnen Swissinfo spannende Artikel über Schweizer Eigenheiten oder Kuriositäten.

